L'Amour est dans le pré: Elise ne sait pas cacher son étonnement face au choix surprenant de Sébastien

Et lorsqu'il annonce d'abord sa décision à Gwen, celle-ci ne se montre pas plus surprise que cela. En revanche, du côté d'Elise, la stupeur était bien là.

Pour Gwen et Elise, l'aventure de L'Amour est dans le pré se termine plus tôt. En cause : le choix de Sébastien de ne pas partir en vacances.

"Je n'ai pas eu ce sentiment amoureux pour aucune des trois", explique Sébastien au moment d'argumenter son choix. Déçue et perplexe, Elise n'a pas su s'empêcher de lui poser une question à propos des enfants, un sujet sensible pour Sébastien. "Si je n'avais pas ce désir d'enfant, tu penses que tu te serais intéressé un peu plus à moi ?".

Visiblement embarrassé par la question, Sébastien tente de répondre tant bien que mal. "Tu es quelqu'un de très touchante, je l'ai ressenti dès le début, quand on a eu ce speed dating. (...) j'aurais quand même eu un frein, parce que je me serais toujours dit : 'Elle n'en veut pas, mais est-ce qu'elle ne dit pas ça pour que, malgré tout, dans un an ou deux, elle en aura l'envie (...)'."

Au moment de s'exprimer sur la décision de Sébastien, Elise se confie. "Par rapport au début, c'est clair que moi, j'avais un petit coup de cœur", explique-t-elle avant d'avouer que son caractère n'aurait peut-être pas aussi bien fonctionné avec celui de l'agriculteur. "Au niveau de ton caractère, je pense que par la suite ça aurait tout de même clashé. Parce que je suis gentille, mais tous les jours, c'est chaud (...)".

Au final, cette aventure aura permis à Sébastien de créer une belle amitié avec Gwen.

Retrouvez l'émission "L'amour est dans le pré" chaque dimanche à 20h45 sur RTL tvi et RTL play.