Arthur Theate loué jusqu'à la fin de la saison à l'Eintracht Francfort

Arthur Theate ne jouera plus cette saison au Stade Rennais en Ligue 1 française où il évoluait depuis deux ans. Il a été loué jusqu'à la fin de la campagne 2024-2025 à l'Eintracht Francfort a annoncé le club allemand dimanche. Il dispose d'une option d'achat.

Sous contrat avec Rennes jusqu'en 2027, après l'avoir prolongé celui-ci en septembre 2023, et cité partant à Al-Ittihad en Arabie saoudite cet été, le natif de Liège a finalement rejoint Francfort. Il découvrira avec la Bundesliga un quatrième championnat différent depuis le début de sa carrière.

Theate, 24 ans, a suivi sa formation au Standard et à Genk. Il a effectué ses débuts professionnels à Ostende en août 2020. Révélation du championnat, il a quitté la Belgique en août 2021 pour Bologne en Italie. Après une saison en Serie A, le défenseur gaucher a été transféré en Bretagne. Il a joué 82 matchs pour 8 buts et 1 assist sous le maillot de Rennes.

Le défenseur compte 18 caps avec les Diables Rouges. Il a participé au dernier Euro en Allemagne où la Belgique a été éliminée par la France en huitièmes de finale.

"J'avais déjà entendu beaucoup de bien de l'Eintracht, du stade et des supporters" a déclaré Theate sur le site de son nouvel employeur. "Pendant l'Euro, j'ai eu un avant-goût de l'ambiance ici avec la Belgique. Enfin, les discussions avec les responsables et Markus Krösche m'ont convaincu. C'est inspirant de voir ce que le club a réalisé ces dernières années et de quelle manière il a fêté ses succès. C'est exactement ce que je veux aussi : être performant, gagner des titres. Les supporters, le stade, la perspective - tout cela s'accorde parfaitement."