Carlos Tevez quitte son poste d'entraîneur de l'Independiente, en Argentine

Carlos Tevez n'est plus l'entraîneur du club argentin d'Independiente. L'ancien attaquant de 40 ans en a informé le conseil d'administration de son club le week-end dernier, et il s'est assis dimanche pour la dernière fois sur le banc, à l'occasion d'un match nul à Platense (0-0).

L'Argentin était le T1 de l'Independiente depuis l'été dernier et dirigé l'équipe pendant un peu moins d'un an. Le club a connu des résultats décevants ces dernières semaines, avec une élimination précoce en Coupe d'Argentine et un seul point récolté sur les deux premiers matchs de la nouvelle phase du championnat argentin. Independiente avait terminé à la 6e place sur 14 la première phase.

Independiente était le deuxième club de Carlos Tevez en tant que T1. Auparavant, il avait dirigé Rosario Central en 2022.

En tant que joueur, Tevez a accumulé 76 sélections pour l'équipe nationale d'Argentine entre 2004 et 2015, pour 13 buts. En club, il a notamment défendu les couleurs de Boca Juniors, West Ham, Manchester United, Manchester City et la Juventus. Il a été trois fois champion d'Angleterre (deux fois avec United et une avec City), a soulevé la Ligue des Champions avec United et remporté deux titres de champion d'Italie.

L'attaquant argentin a mis un terme à sa carrière en août 2022, après un retour dans son club de cœur de Boca Juniors.