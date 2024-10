"Maximus dans Gladiator", "Il finira là-bas": les coulisses du passage surprise de Romelu Lukaku à Anderlecht

> Regardez l'émission Dans le Vestiaire en intégralité

Il était de retour à la maison. Romelu Lukaku a surpris tout le monde en se rendant au Lotto Park, dimanche, lors du Clasico contre le Standard. L'attaquant de 31 ans, formé à Anderlecht, où il a joué 98 matchs avec les pros, a reçu une véritable ovation des supporters qui l'ont aperçu en tribune.

Cette venue à Anderlecht a fait parler. Pour nos consultants, l'image est belle à voir. "C’était Maximus dans Gladiator", plaisante même Marc Delire, séduit par cette initiative. Kevin Sauvage a même détaillé un peu ce qu'il s'est passé lors de ce passage. Visiblement, Lukaku était un peu la tête d'affiche de ce dimanche. "Le speaker a pris le micro pendant le match. On n'avait pas le sentiment que Lukaku voulait la surmédiatisation mais il a pris le pas sur l’équipe, c’était cocasse. Pendant leur tour d’honneur, lui est allé vers eux et on l’a plus acclamé que l'équipe d'Anderlecht", sourit Kevin Sauvage.