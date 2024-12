Dans le dossier Tedesco, la Fédé doit rapidement prendre une décision

Bien sûr, un nouveau directeur sportif a pris le pouvoir, en la personne de Vincent Mannaert, mais les premières décisions se font attendre. La Fédération s’est surtout manifestée par des erreurs de communication assez étonnantes autour du tirage au sort des éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde.

On a d’abord appris que Domenico Tedesco ne serait pas présent à l’événement. Puis, on nous a informé qu’il serait disponible pour une interview à distance, comprenez par visioconférence… Et enfin, on nous annonce qu’il n’y aurait finalement rien du tout. Cela manque vraiment de sérieux !

La Fédération et Vincent Mannaert doivent, désormais, clairement prendre position. Soit Domenico Tedesco reste à la tête des Diables, et il est temps de mettre fin à toutes ces discussions et supputations qui ne servent personne, si ce n’est à renforcer l’image d’une Fédé boiteuse et en proie à l’instabilité constante depuis des mois maintenant…