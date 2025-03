Voici les Ukrainiens qui vont affronter les Diables Rouges en barrage de Ligue des Nations

L'Ukraine et la Belgique vont s'affronter pour une place en Ligue A de la Ligue des Nations. Rudi Garcia, le nouveau sélectionneur des Diables, dévoilera sa première liste vendredi.

Les jeunes promesses Georgiy Sudakov (Shakhtar Donetsk) et Viktor Tsygankov (Gérone) sont également dans la sélection au contraire de la star Mykhaylo Mudryk (Chelsea), non-actif après un contrôle antidopage positif.

Avec Bogdan Mykhaylichenko (ex-Anderlecht) et Roman Yaremchuk (Olympiakos, ex-La Gantoise et Club Bruges), deux anciens de Jupiler Pro League sont également repris. Ruslan Malinovskyi (ex-Genk) n'est lui pas suffisamment remis d'une fracture du tibia et est absent.

L'Ukraine est l'adversaire des Diables Rouges en barrage pour une place en Ligue A de la Ligue des Nations. Le match aller se jouera le jeudi 20 mars à Murcie en Espagne pour les débuts de Rudi Garcia à la tête de l'équipe nationale avant le match retour le dimanche 23 mars à Genk.