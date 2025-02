Des décisions arbitrales litigieuses auront animé le Vestiaire cette semaine: "Les coups volontaires, ça doit être rouge"

Parmi les moments forts de cette 24ème journée de Jupiler Pro League, on peut noter le point acquis en toute dernière minute par le Standard au Cercle de Bruges, la prestation "énervante" d'un joueur de la Gantoise face à Anderlecht ou encore du choc entre l'Antwerp et Bruges.

Au menu cette semaine, une page spéciale dédiée à l'arbitrage. En effet, entre la rencontre Cercle-Standard, Gand-Anderlecht et Charleroi-Dender, les arbitres se sont fait remarquer : de nombreuses cartes rouges ont été distribuées dans le courant de cette journée. "Wim Smet, qui déjuge le VAR à Bruges, c'est assez rare", estime Kevin Sauvage. "Je comprends que ça a pris beaucoup de temps pour juger la phase litigieuse de Lawrence, mais il touche le ballon, son pied ne sait plus le retirer", note Silvio Proto.

"S'ils rejouent ce match-là 100 fois, ils le gagnent 105 fois", estime Silvio Proto. "Ils sont largement au-dessus. Il leur manquait un tueur, et heureusement, sinon ils auraient 15 points d'avance sur tout le monde".

Course au Top 6

À 6 matchs de la fin de la phase classique, le suspens reste total pour les équipes qui seront engagées dans les PO1. Si Bruges, Genk et l'Union semblent déjà qualifiés, tout reste ouvert juste derrière. "En dessous de ces 3 équipes, il y a un fossé", estime Silvio Proto. "La Gantoise, Anderlecht... même l'Antwerp, ce n'est pas fameux. C'est un football chiant", annonce Marc Delire. "Si les Mauves continuent comme ça, pas sûr qu'ils y soient".

"Anderlecht est tellement dépendant de Dolberg que ça peut être compliqué. Hazard en étant sur le banc, ce n'est pas pareil non plus", note Kevin Sauvage. "Le bilan chiffré face au Top 6, c'est 7/24, c'est préoccupant sachant qu'ils jouent encore Charleroi et le Standard, même s'ils ont toutes les qualités pour le faire".

Qui d'Anderlecht, du Standard, de Gand, de l'Antwerp et ou de Charleroi parviendra à accrocher le bon wagon ? Réponse dans six petites journées.

