Des expériences à Manchester United et à l'ATP: un homme d'affaires rejoint le conseil d'administration du Standard

Directeur général du comité olympique britannique (Team GB) depuis 2019 et président du Lancashire Cricket Club depuis 2020, Andy Anson, 60 ans, a aussi une expérience comme directeur commercial à Manchester United (à partir de 2004), membre du conseil d'administration et également PDG de la branche européenne de l'ATP, l'association des joueurs de tennis professionnels depuis 2007, a renseigné le club liégeois détaillant le curriculum vitae de cette pointure du monde des affaires et des médias. Il avait aussi porté la candidature britannique pour l'organisation de la Coupe du monde 2018 de football.

"Je suis très heureux de rejoindre un club historique et aussi réputé que le Standard de Liège. Le club se trouve actuellement à un moment important de son histoire et mon objectif est d'apporter mon expérience, notamment dans le domaine commercial, pour soutenir l'équipe dirigeante, je veillerai en même temps à contribuer au bon déroulement du processus de vente afin de garantir qu'un nouvel élan puisse rapidement être créé pour que les supporters de ce club sachent qu'il existe un avenir sûr et positif", a déclaré Andy Anson cité dans le communiqué.