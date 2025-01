Nouveau visage chez les Red Flames: une Islandaise s'installe sur le banc de l'équipe nationale

Gunnarsdottir, 48 ans, a entraîné le club suédois de Kristianstads entre 2009 et 2023 et a également dirigé par le passé l'équipe nationale U21 de l'Islande. Elle succède à Ives Serneels, remercié vendredi dernier après 14 années à la tête des Red Flames.

L'Islandaise arrivera en Belgique cette semaine et devra rapidement prendre ses marques avec l'Euro qui débute le 2 juillet prochain. La Belgique y affrontera l'Espagne, championne du monde, l'Italie et le Portugal. "Je suis impatiente de coacher les Red Flames, surtout à l'approche de l'Euro. La Belgique a fait de grands progrès dans le football féminin ces dernières années et a construit une équipe nationale forte, tant avec des joueuses expérimentées que des jeunes joueuses. Je me réjouis de pouvoir poursuivre ce travail en collaboration avec l'URBSFA, le staff et les joueuses", a réagi Gunnarsdottir, citée dans le communiqué.

Pour Peter Willems, CEO de l'URBSFA, Gunnarsdottir est "en mesure de porter nos Red Flames vers le niveau supérieur grâce à son expérience". "Le football féminin évolue à vitesse grand V, la Belgique ne peut pas rester sur la touche. Plus encore, nous avons pour ambition de grimper au classement FIFA au cours des prochaines années et de nous distinguer sur la scène mondiale."