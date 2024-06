Partage de Bruges face à Knokke, victoire d'Anderlecht face à Dender en préparation

Les 'Blauw en Zwart' ont pu compter sur une réalisation de Jesse Bisiwu (60e), jeune ailier de 16 ans. La plupart des titulaires habituels brugeois n'étaient pas alignés, à l'exception de Casper Nielsen et de Pascal Zinckernagel. Romeo Vermant et Dedryck Boyata ont disputé la première période. Le reste de l'effectif était majoritairement composé de joueurs du Club NXT.

Francis Amuzu (27e) et Robbie Ure, sur pénalty (41e) ont marqué les deux buts bruxellois.

Killian Sardella, Mats Rits, Yari Verschaeren et Francis Amuzu ont tous débuté la rencontre dans un onze de base composé de beaucoup de talents de l'académie anderlechtoise dont Amando Lapage, Tristan Degreef ou Devon De Corte.

De son côté, l'Antwerp s'est imposé plus tôt dans la journée 2-0 face à Hoogstraten, avec des buts de Gerard Vandeplas et de George Ilenikhena. Toby Alderweireld a disputé la première période de la rencontre, l'entraineur Jonas de Roeck ayant changé intégralement d'équipe entre la première et la deuxième période. L'Antwerp poursuivra sa préparation face à Malines samedi.