Pro League: L’Union Saint-Gilloise partage face à OHL

Dans un début de match ouvert, l'Union aurait pu ouvrir le score dès la 4e minute et un tir de Promise David, toutefois bien anticipé par Tobe Leysen. Un but contre son camp du capitaine louvaniste Siebe Schrijvers, avec une déviation puissante de la tête sur un centre de Franjo Ivanovic, a tout de même permis aux Bruxellois de prendre l'avantage (11e). Schrijvers s'est rattrapé à cinq minutes de la pause en égalisant sur pénalty après un tacle illicite de Charles Vanhoutte sur Chukwubuikem Ikwuemesi (41e). L'Union a immédiatement essayé de reprendre les devants mais Leysen a de nouveau été attentif sur une reprise de David (42e).

Les Saint-Gillois ont continué d'attaquer au retour des vestiaires et David a cru marquer, mais son but a été refusé pour une faute sur Leysen (48e). Des deux côtés, les occasions ont été plus rares ensuite et Vanhoutte, pour un tacle dangereux, a reçu un carton rouge direct, laissant ses partenaires à dix (72e). Le score n'a plus évolué et l'Union et Louvain ont chacun concédé leur huitième résultat nul de la phase aller, le plus haut total du championnat.