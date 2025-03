Qui jouera la descente et qui se sauvera? Voici tous les scénarios possibles à l'aube de la dernière journée de championnat

La dernière journée de championnat régulier c'est ce week-end, ensuite viendront les différentes play-offs. Elles sont divisées en trois catégories : les Champion play-offs pour la course au titre, les European play-offs pour peut-être un ticket européen et enfin les play-down où il faudra éviter la descente. Toutes les places ne sont pas encore attribuées, voici donc tous les scénarios possibles.

Pour les Champions play-offs, aucun suspense pour les différents candidats au titre. On retrouve dans l'ordre Genk 65 points, Bruges 56, l'Union Saint-Gilloise 55, Anderlecht 48, l'Antwerp 45 et Gand 45. Tout n'est pas joué étant donné qu'une division des points par 2 est prévue pour la phase de play-off. En cas de nombre impair, le total des points est ramenés à l'unité supérieure. Exemple, pour Genk 65 divisé par 2 = 32.5, mais on arrondit à l'unité supérieure donc 33.

Le premier de ces playoffs remportera le titre de champion ainsi qu'un ticket pour la Ligue des Champions, la deuxième place offre un ticket pour le 3 ème tour préliminaire de Ligue des Champions. Le troisième aura droit au deuxième tour préliminaire d'Europa League. Le quatrième jouera contre le vainqueur des European playoffs pour le deuxième tour préliminaire de Conference League.

Le vainqueur de la Coupe de Belgique aura droit à jouer le barrage de l'Europa League.

Qui rejoindra le Standard et Charleroi ?

Du côté des European play-offs, seuls le Standard et Charleroi sont mathématiquement assurés d'en faire partie. Il reste donc 4 places à pourvoir, et tout va se jouer entre 6 équipes. Malines 35 points, Westerlo 34, OHL 34, Dender 32, Cercle Bruges 32 et Saint-Trond 31.

Un des matchs les plus décisifs sera certainement OHL-Saint-Trond. En cas de victoire des Trudonnaire, ils auraient le même nombre de points que les Louvanistes, mais une victoire de plus et les dépasseraient au classement. Westerlo pourrait assurer leur place étant donné qu'ils jouent contre le Beerschot, qui est déjà condamné à jouer les play-downs. S'ils perdent et que le Cercle, Dender et Saint-Trond gagnent tous, ils seront en Playdowns.

Il y aura deux autres rencontres à suivre, ce sera Malines-Dender, et Anderlecht-Cercle Bruges. Si les Brugeois l'emportent, il faudra que Dender perde pour se qualifier. Si le Cercle fait match nul, il y aura une double condition de qualification : la défaite de Dender ainsi que celle de Saint-Trond. Pour les hommes de Vincent Euvrard, c'est plus simple : il faut absolument gagner à Malines pour se qualifier tranquillement.

En cas de match nul ou de défaite, il faudra que le Cercle perde, et maximum un nul de la part des Trudonnaires.