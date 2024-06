Ruud Vormer raccroche définitivement ses crampons à 36 ans

"Mon grand rêve était d'être joueur professionnel. J'ai 36 ans et je n'aurais jamais pensé réaliser une carrière si magnifique et si heureuse en tant que footballeur. De mes débuts jusqu'à des matches de Ligue des Champions, l'équipe nationale et le Soulier d'Or. Après toutes ces années de passion, d'implication et de plaisir, il est maintenant temps d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Merci pour tout", a déclaré Vormer dans une vidéo également partagée par Zulte Waregem.

Formé à l'AZ Alkmaar et passé par Roda et Feyenoord, Vormer est arrivé au Club Bruges en 2014. En huit saisons et demie, le milieu néerlandais a disputé 356 matches pour les 'Blauw & Zwart', compilant 63 buts et 95 assists. L'ancien capitaine brugeois a remporté cinq titres de champion de Belgique (2016, 2018, 2020, 2021, 2022), une Coupe de Belgique (2015) et quatre Supercoupes de Belgique (2016, 2018, 2021, 2022). Sur le plan individuel, il a inscrit son nom au palmarès du Soulier d'Or en 2017.