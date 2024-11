Suspendu un an pour comportements inappropriés envers des employées, Overmars va reprendre ses fonctions à l'Antwerp

Suspendu un an, plus un an avec sursis le 16 novembre 2023, Marc Overmars reprendra ses fonctions de directeur technique de l'Antwerp ce week-end, après sa suspension internationale en raison de comportements inappropriés lorsqu'il travaillait encore à Ajax.

Le club de Jupiler Pro League a confirmé l'information mais n'a pas communiqué sur l'état de santé d'Overmars victime d'un infarctus en décembre 2022. Le Néerlandais devrait pouvoir reprendre pleinement ses fonctions.