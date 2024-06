Verlinden décline l'intérêt de clubs étrangers et prolonge au Beerschot jusqu'en 2027

De retour en D1, le Beerschot a annoncé mercredi la prolongation du contrat de Thibaut Verlinden, qui est lié au club anversois jusqu'en 2027. Arrivé au Kiel en 2022, l'ailier, 24 ans, a été un des protagonistes du titre en Challenger Pro League et du retour parmi l'élite, grâce à ses cinq buts et dix passes décisives en 30 matches.

"Il était important pour moi de passer à la vitesse supérieure après la saison dernière", a prétendu l'ailier gauche. "Je suis donc heureux de pouvoir franchir cette étape avec le Beerschot. Je reste ainsi dans un environnement familier où je me sens chez moi, mais je peux encore placer la barre plus haut. C'est à moi de montrer que je peux aussi être décisif à un niveau plus élevé. Je me réjouis déjà de jouer en Jupiler Pro League avec le Beerschot."

Passé chez les jeunes du Club Bruges, du Standard, de Stoke City, Verlinden a été élu meilleur joueur de la Challenger Pro League. Ce titre a aiguisé l'intérêt de plusieurs clubs étrangers mais l'ailier a préféré rester au Kiel.