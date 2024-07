Euro-2024: Kobbie Mainoo, la jeunesse anglaise au pouvoir

Quand l'Espagne applaudit Lamine Yamal, adolescent prodige, l'Angleterre s'emballe pour Kobbie Mainoo, milieu de 19 ans à l'ascension fulgurante et à l'influence tout aussi précieuse avant la finale de l'Euro-2024 dimanche à Berlin.

Unique, Mainoo? "Cela fait une telle différence lorsque vos milieux de terrain peuvent recevoir (le ballon tout en étant) pressés, orienter le jeu si facilement et confortablement. Cela semble simple quand il le fait, mais ça ne l'est pas", a résumé le patron des "Three Lions".

A un poste de l'ombre, le benjamin de la sélection a brillé en pressant fort les "Oranje" à chaque fois qu'ils tentaient de s'infiltrer dans la moitié anglaise du terrain à Dortmund.

Sa maturité balle au pied a conforté Southgate dans son choix de l'aligner aux côtés de Declan Rice. Mainoo était pourtant arrivé comme troisième choix à l'Euro-2024, derrière Trent Alexander-Arnold et Connor Gallagher, que le sélectionneur a lancé tour à tour au début du tournoi, sans succès.