Euro-2024/Pays-Bas: Depay à la recherche du temps perdu

Buteur jeudi face au Canada pour son retour en sélection des Pays-Bas après un an d'absence et de multiples blessures, Memphis Depay se sent "prêt et en forme" à l'approche de l'Euro-2024 que les Oranje "doivent aborder avec un moral de vainqueur".

L'attaquant de l'Atlético Madrid, qu'il quittera cet été pour une destination encore inconnue, n'a pas manqué son retour, avec l'art de soigner le spectacle. Au Kuip de Rotterdam, il est apparu sur le terrain avec un large bandeau blanc autour de la tête, façon joueur de tennis.