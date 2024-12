Il manquera le choc face à l'Atletico: le Barça devra faire sans Lamine Yamal pendant quelques semaines

Lamine Yamal, 17 ans, sera absent pour le choc au sommet contre l'Atlético Madrid, 2e du championnat d'Espagne, derrière le Barça avec le même nombre de points (38) mais un match supplémentaire à disputer, samedi prochain à Barcelone.

En crise fin octobre après des revers face à Benfica (4-0), Lille (3-1) et le Betis Séville, les Colchoneros n'ont depuis plus connu la défaite et ont complètement relancé la course au titre en Liga, alors que le Barça a enchaîné les contre-performances ces dernières semaines.