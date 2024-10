Nouveau challenge pour Ronaldinho: la superstar brésilienne vient d'acheter un club de D3 aux États-Unis

Ronaldinho a un nouveau défi à relever. Le Brésilien vient en effet, avec d'autres investisseurs, de mettre la main sur le club américain de Greenville Triumph. L'annonce a été faite mercredi. L'ancien joueur s'est associé avec d'autres investisseurs pour s'offrir ce club, pensionnaire de D3 aux États-Unis.

Son ambition est claire: s'investir personnellement, en donnant beaucoup de temps et d'argent, au sein de la formation nord-américaine. Le club n'a été fondé qu'en 2018, mais Ronaldinho et ses collègues rêvent de le transformer en club de référence, en l'emmenant jusqu'en MLS le plus rapidement possible. "L’accent mis par Greenville Triumph sur la formation des jeunes est impressionnant. Pour moi et notre groupe, c’est une opportunité de soutenir la croissance du football à tous les âges et à tous les niveaux, et de faire partie d’un club qui valorise la présence internationale et un mélange unique de cultures", a analysé Ronaldinho dans un communiqué.

Voilà un nouveau challenge intéressant.