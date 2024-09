Un superbe geste: Antoine Griezmann fait un énorme don et surprend des streamers au ZEvent

Antoine Griezmann a encore fait parler de lui hier soir. Et d'une très bonne façon, puisque la star du football français a fait un don important lors du ZEvent. Cet événement caritatif, organisé chaque année, rassemble des dizaines de streamers français, qui cohabitent pendant trois jours et diffusent toutes leurs aventures en ligne pour récolter des fonds en faveur de diverses associations. Cette année, 5 associations en bénéficieront, à savoir le Secours populaire, les Bureaux du cœur, Solidarité Paysans, Cop1 et Chapitre 2.

Très au fait de ces actions, Antoine Griezmann a décidé de participer à sa manière. En plein live, le joueur des Bleus a ainsi fait un don de 3.000 euros. Domingo, en plein stream à ce moment-là, n'a pas caché son bonheur devant ses viewers. "Incroyable, merci beaucoup Grizou! Tu suis à chaque fois qu’il y a des gros trucs, ça régale! Ça fait très plaisir, c’est très sympa", a-t-il lancé, en compagnie de Laink, un autre streamer et Youtuber bien connu en France.