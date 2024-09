Une offre à 200 millions d'euros, un accord bouclé... et puis plus rien: Kylian Mbappé a failli signer à Liverpool en 2022

Kylian Mbappé est aujourd'hui un joueur du Real Madrid. Mais selon le journal L'Equipe, la superstar française aurait bien pu découvrir la Premier League en 2022. C'est ce que révèle le média français, qui explique que Mbappé avait trouvé un accord personnel avec les Reds. Tout aurait débuté à l'été 2022, quelques mois après la prolongation de l'attaquant du PSG.

Ce dernier, déçu du recrutement et sceptique concernant le projet de la direction parisienne, aurait alors demandé au club de le laisser partir. Le Real Madrid, conscient de cela, aurait approché le PSG. Le club aurait cependant écarté les avances dans la foulée, désireux de conserver son joyau. Mais Liverpool est alors venu aux nouvelles, avec une offre qui aurait atteint les 200 millions d'euros. Dans le même temps, les Anglais auraient négocié avec Mbappé, autour d'un contrat de courte durée, qui devait lui permettre de rester dans les clous pour signer au Real Madrid quelques années plus tard. L'accord était même finalisé entre le joueur et les Reds !