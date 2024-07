Janice Cayman fêtera sa 150e cap face au Danemark: "Un très grand honneur"

L'Union belge de football a décidé de mettre sa joueuse à l'honneur vendredi et les détenteurs d'un ticket pourront tenter de gagner une rencontre avec Cayman. À l'heure actuelle, 3.500 tickets ont été vendus. "J'apprécie ce qui est mis en place. C'est aussi une motivation supplémentaire pour que les gens achètent un ticket."

Joueuse la plus capée de l'histoire des Red Flames, Cayman se rapproche des 157 caps de Jan Vertonghen, détenteur du record de caps des Diables Rouges. "C'est spécial de jouer 150 fois pour son équipe nationale, c'est un chiffre presque irréel. Ce sera un moment spécial vendredi. Est-ce que je veux faire mieux que les 157 matches de Jan Vertonghen ? Nous verrons bien, je prends match par match."

Néanmoins, "le plus important reste le match" pour Cayman et les Red Flames qui n'auront pas le droit à l'erreur face aux Danoises. "C'est ce qui compte le plus en tant que professionnelle. Lors du match aller au Danemark, nous n'avions pas été au niveau en première mi-temps. Nous avons mieux joué en seconde période. Cela donne de la confiance. Nous savons que nous devons gagner avant d'affronter l'Espagne. Ce sera très difficile mais nous avons montré pendant la Ligue des Nations que nous pouvions battre de grandes équipes."