Kalvin Phillips quitte Manchester City et rejoint Ipswich Town en prêt

Manchester City et Ipswich Town ont conclu, ce vendredi, le transfert de l'international anglais Kalvin Phillips. Le médian défensif de 28 ans est prêté chez le promu jusqu'en fin de saison.

La saison dernière, Phillips avait été prêté fin janvier à West Ham United, mais les Hammers ne l'avaient pas conservé. À Londres, le joueur n'avait jamais réussi à s'imposer, ne disputant que dix morceaux de matchs, dont huit en championnat. Avant cela, il avait participé à dix matchs également pour Manchester City.

Arrivé chez les Citizens en juillet 2022 après avoir disputé 234 matchs pour Leeds United (14 buts et 13 assists), Kalvin Phillips a peiné à Manchester, ne portant le maillot bleu ciel qu'à 31 reprises en un an et demi.