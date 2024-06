La capitaine des Red Flames Tessa Wullaert signe à l'Inter jusqu'en 2026

"C'est le meilleur contrat de ma carrière", a indiqué la quadruple Soulier d'Or à Het Nieuwsblad et Het Laatste Nieuws, qui avaient révélé l'information vendredi. Wullaert, 31 ans, évoluait depuis 2022 au Fortuna Sittard. La Red Flame avait terminé meilleure buteuse du dernier championnat des Pays-Bas, que son équipe a conclu à la quatrième place. Le Fortuna Sittard a été battu en finale de la coupe par l'Ajax (3-1).

Dans une vidéo publiée sur Instagram par les 'Nerazzurri', Wullaert se dit "très heureuse d'avoir signé pour l'Inter" et "impatiente de débuter la prochaine saison."

Il s'agira de la quatrième expérience à l'étranger de Wullaert, passée aussi par Wolfsburg (2015-2018) et Manchester City (2020-2022). En Belgique, la Red Flame a joué à Zulte Waregem (2008-2012), au Standard (2013-2015) et à Anderlecht, où elle a effectué deux passages (2012-2013 et 2020-2022).

L'Inter s'est classée cinquième de la 'Serie A Femminile'.