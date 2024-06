Largement supérieure à la Croatie, l'Espagne s'adjuge le premier choc de l'Euro

Après une première demi-heure peu spectaculaire, l'Espagne a rapidement pris un break d'avance. Alvaro Morata s'est d'abord distingué avec une bonne finition après une course en profondeur, bénéficiant d'un service précis de Fabian Ruiz (29e). Le milieu de terrain du Paris Saint-Germain a enfoncé le clou trois minutes plus tard. Trouvé par Pedri à l'entrée de la surface, il a rapidement crocheté deux joueurs avant de battre le gardien croate d'une frappe du pied gauche à ras de terre (32e).

Les joueurs de Zlatko Dalic auraient pu revenir à 2-1 mais ont manqué de précision devant les cages, à l'image de Lovro Majer (33e). Ils ont finalement encaissé un nouveau but avant la pause. À la réception d'un centre de Lamine Yamal, devenu samedi le plus jeune joueur à disputer un match de l'Euro à 16 ans et 338 jours, Dani Carvajal s'est jeté pour marquer du bout du pied le troisième but espagnol (45e+2)