Le Brésil surclasse l'Espagne et rejoint les USA en finale du tournoi de football féminin

La Seleçao a immédiatement pris les commandes, profitant d'un but contre-son-camp évitable d'Irene Paredes (6e). Le Brésil a enfoncé le clou juste avant la pause avec une réalisation de Gabi Portilho (45e+4) et a marqué un troisième but en seconde mi-temps (Adriana, 71e). L'Espagne a tout de même fait trembler son adversaire en revenant à 3-1 (Salma Paralluelo, 85e) et en tirant sur la barre à la minute suivante. Kerolin (90e+1) a finalement marqué le quatrième but brésilien et définitivement envoyé son équipe en finale.

Samedi (17h00) au Parc des Princes, le Brésil tentera de remporter le premier titre olympique de son histoire après deux défaites en finale (2004 et 2008). Il faudra pour cela battre les États-Unis, déjà quatre fois titrés (1996, 2004, 2008, 2012) et tombeurs mardi de l'Allemagne en prolongation (1-0).