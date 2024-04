Le Club Bruges face au PAOK pour confirmer son regain de forme sur la scène européenne

L'ancien entraîneur des U23 brugeois a débuté par un partage dans le derby contre le Cercle lors e la 1e journée des Champions playoffs avant d'enchaîner par une victoire contre Anderlecht pour relancer le Club dans la course au titre. C'est cette fois sur la scène européenne que Bruges devra confirmer son regain de forme avec la visite du PAOK en Venise du Nord.

Le club thessalonicien, leader du championnat grec, semble un adversaire abordable sur le papier mais les Brugeois refusent de le sous-estimer. "C'est une équipe très complète, solide dans tous les compartiments du jeu et avec des joueurs capables de faire la différence individuellement. On ne bat pas deux fois Francfort et le Dinamo Zagreb 5-1 par hasard", avait déclaré Hayen mercredi en conférence de presse.

Les 'Blauw & Zwart', qui disputent leur premier quart de finale européen depuis 2015, tenteront de faire la différence à domicile avant le match retour le jeudi 17 avril dans une ambiance qui s'annonce bouillante au stade Toumba. En cas de qualification, le Club affrontera le vainqueur du match entre le Viktoria Plzen et la Fiorentina en demi-finale le jeudi 2 et le mercredi 8 mai. La finale aura lieu le 29 mai à Athènes.