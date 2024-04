Le Lierse assure à domicile face au Club NXT

Le Lierse a décroché une solide victoire face au Club NXT (3-1) lors de la 28e journée de Challenger Pro League samedi. Les Brugeois restent neuvièmes au classement (34 points) et voient les Lierrois revenir à leur hauteur au dixième rang (34 points).

Les locaux ont ouvert le score avec un but d'Ousmane Sow juste après le premier quart d'heure (18e, 1-0). Une avance au marquoir qui a été doublée quelques minutes plus tard au bout d'une action rocambolesque.

Suite à une mauvaise compréhension entre Abdoul Yameogo et Axl De Corte, le défenseur brugeois a emmené le ballon vers son but en trompant son gardien. Conscient de son erreur, Yameogo a voulu se dégager mais le tir a été contré par Nils Schouterden qui a envoyé le ballon au fond d'un but vide (29e, 2-0).