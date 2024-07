Le perdant de Molde-Silkeborg comme adversaire potentiel de Gand au 3e tour préliminaire

Le troisième tour se jouera les 8 et 15 août. Les vainqueurs disputeront les barrages de la Conference League, le dernier tour qualificatif. Les perdants ne joueront pas de compétition européenne cette saison, car il y n'y a pas de repêchage possible.

Plus tôt lundi, l'Union Saint-Gilloise a tiré le Slavia Prague comme adversaire lors du troisième tour des qualifications pour la Ligue des Champions. Les rencontres du troisième tour des qualifications se joueront les 6 et 7 août (aller) et le 13 août (retour). Le match aller se jouera en République tchèque et le retour se disputera à Bruxelles, au stade Roi Baudouin.

En Europa League, le Cercle Bruges affrontera les Écossais de Kilmarnock lors du deuxième tour qualificatif les 25 juillet et 1er août. En cas de qualification, les Brugeois hériteront, eux, du vainqueur de Molde-Silkeborg.