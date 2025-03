"Je crois que même avant le match c'était compliqué": Simon Mignolet dépité après l'élimination de Bruges

Aston Villa a dominé le Club de Bruges (3-0) pour le match retour des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Réduits à 10 après l'exclusion de Sabbe, les Brugeois ont tout de même montré de belles choses.

Simon Mignolet s'est exprimé concernant la défaite et l'élimination des Blauw en Zwart. "Je crois que même avant le match, c’était compliqué au vu du score. Je crois que les 25 premières minutes, on a montré qu’on pouvait jouer au même niveau, on était bien dedans. Malheureusement, sur un long ballon, on prend une carte rouge. Je crois que la première mi-temps, on n'a pas beaucoup concédé d’occasions à part le coup-franc. Le premier but tombe trop tôt dans la rencontre, parce que si ça reste 0-0 jusqu’à la 80e, on ne sait jamais ce qui peut se passer avec de longs ballons dans le rectangle. On n'a pas eu l’occasion de le faire, parce qu’ils marquent le deuxième rapidement au moment où on est 9 sur le terrain, puis on essaye de jouer, mais c’est très difficile".