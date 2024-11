Une boulette de classe mondiale, un show à la belge et un obus: voici les plus beaux buts de la semaine en Ligue des Champions

Ça y est, la cinquième journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions "nouvelle formule" est derrière nous. Revenons sur les trois buts les plus marquants inscrits cette semaine dans la plus belle des compétitions européennes.

L'auto-but du Celtic, tout aussi ridicule qu'important, permet encore aux Brugeois de croire en une qualification pour le prochain tour.

Le De Ketelaere show

Victorieux 1-6 sur le terrain des Suisses des Young Boys, l'Atalanta de Gasperini a épaté son monde cette semaine en Ligue des Champions. Titulaire dans l'entrejeu, le Diable Rouge Charles De Ketelaere aura marqué ce match de son empreinte en distribuant pas moins de 3 passes décisives et en inscrivant deux buts.

Si toutes les passes sont d'une justesse remarquable, le deuxième but du Belge, qui dribble deux joueurs sur son côté droit avant d'ajuster le portier, vaut aussi le coup d'œil. Vous retrouverez la masterclass de l'ex-Brugeois juste ci-dessous.

Beau et efficace

Quand un but est beau, c'est bien, mais quand il est important, c'est encore mieux. En difficulté et mené 0-2 jusqu'à la 87e minute par le Shakhtar, les Néerlandais du PSV sont parvenus à renverser la situation face aux Ukrainiens. Parmi les artisans de ce succès, on retrouve Malik Tillman, auteur d'un doublé, mais surtout d'un sublime but, une frappe des 30 mètres dans la lucarne, pour égaliser, juste avant la fin du temps réglementaire.

Quelques minutes plus tard, c'est son coéquipier Ricardo Pepi qui viendra donner la victoire aux siens.