Max Dean veut "continuer" à se "développer" avec La Gantoise

Dean, 20 ans, est arrivé en provenance du club de MK Dons en League Two, la quatrième division anglaise. Il a signé un contrat jusqu'en 2028 avec le club gantois. "Je m'entraîne depuis un moment avec l'équipe première et tout se passe bien", a reconnu Dean. "Je me renforce physiquement et j'essaie de montrer à l'entraînement. J'espère que l'entraîneur est content de ma progression. La langue est une barrière comme je ne parle pas néerlandais mais tout le monde parle anglais. C'est donc parfait pour me faire comprendre. Les facilités du club sont très bonnes et je veux continuer à me développer. Mes qualités? Je marque facilement et je veux aussi le montrer à Gand."

Arnar Vidarsson, directeur sportif du club, a dévoilé les coulisses de l'arrivée de l'Anglais. "Nous avons travaillé de manière différente avec Max en utilisant des données comme nous avons peu d'informations de la League Two. Il possède tous les atouts que nous trouvons intéressants chez un attaquant. Il a encore des progrès à faire, mais Max a une grande capacité à marquer. C'est un attaquant sur lequel il est difficile de défendre."