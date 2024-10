Openda buteur et victorieux avec Leipzig, deuxième victoire de suite pour Lyon et Fofana

Loïs Openda a été l'unique buteur de la rencontre qui opposait Heindenheim au RB Leipzig dimanche, lors de la 6e journée de Bundesliga. Cette victoire 0-1 permet au club détenu par Red Bull d'occuper provisoirement la première place du classement (14 points). Francfort (12 points) et le Bayern (13) s'affrontent à 17h30.

Après une première période sans le moindre but, Openda a été lancé en profondeur par l'ancien brugeois Antonio Nusa et a marqué d'un tir croisé du pied droit (59e). Le Diable Rouge a disputé l'intégralité de la rencontre et son compatriote Arthur Vermeeren a été titularisé pour la première fois en championnat. Il a été remplacé après 69 minutes.

En France, l'Olympique Lyonnais s'est imposé 2-0 à domicile contre Nantes, avec Malick Fofana pendant 74 minutes. Une réalisation de Nicolas Tagliafico (22e) et un but contre son camp de Nicolas Pallois (54e) ont permis aux Rhodaniens d'enchaîner deux succès en championnat pour la première fois cette saison. Lyon s'est même imposé pour la quatrième fois consécutive en prenant en compte les victoires contre l'Olympiakos (2-0) et les Rangers (1-4) en Europa League. L'OL est 7e de Ligue 1 avec dix points.