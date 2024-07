Thomas Meunier casse son contrat avec Trabzonspor

Sans perspective de temps de jeu à Dortmund, Thomas Meunier, 32 ans, avait quitté le BVB en février six mois avant la fin de son contrat. Il s'était alors engagé jusqu'en juin 2025 à Trabzonspor et s'était relancé en Turquie, à quelques mois de l'Euro. Le défenseur a inscrit un but et donné cinq passes décisives en 14 matchs joués avec Trabzonspor, qui a fini 3e de la Super Lig turque.

Sélectionné par Domenico Tedesco pour l'Euro 2024, Meunier s'était blessé à la cuisse lors du dernier match de préparation contre le Luxembourg et était resté en Belgique pour travailler sur sa revalidation avec Lieven Maesschalck. Il avait rejoint le groupe des Diables en Allemagne après le début du tournoi mais n'a pas joué le dernier match de poules contre l'Ukraine et le 8e de finale contre la France.