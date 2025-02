Rallye de Suède: Thierry Neuville 3e avant la dernière journée

Thierry Neuville a connu une bonne journée samedi gagnant deux places et faisant le forcing pour revenir sur les pilotes de tête. Le St-Vithois a signé quatre temps scratch, dont trois samedi et deux dans les deux dernières spéciales de la journée.

Champion du monde en titre, Thierry Neuville pointe en 3e position à 6.3 du pilote britannique.

Troisième au Monte-Carlo, le Français Adrien Fourmaux (Hyundai), alors 6e, avait lui déjà perdu 20 secondes de pénalité pour un casque mal attaché avant de sortir dans l'ES13, la 5e sur les 8 au programme de la journée. "J'ai dû m'arrêter dans la spéciale pour resserrer les ceintures et repartir. On se bat pour une ou deux secondes depuis hier et on a cette chose idiote, c'est vraiment frustrant", a souligné le Français qui tentera malgré tout d'inscrire quelques points dimanche puisque 10 seront en jeu, 5 pour le classement de la journée (Super Sunday) et 5 pour la dernière spéciale (Power Stage).

Le nouveau calcul de points offre 25 points, 17, 15, etc aux 10 premiers pilotes sur base du classement général; 5, 4, 3, 2, 1 au cinq premiers sur base du classement du dimanche et le même tarif pour la Power Stage.

Le Français Sébastien Ogier (Toyota Yaris), qui ne dispute pas un programme complet en WRC, avait remporté le premier rendez-vous au rallye de Monte-Carlo.