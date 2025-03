Thierry Neuville vit une journée difficile au rallye du Kenya: "J'ai passé la majeure partie de la nuit aux toilettes"

Dans la poussière et la chaleur toute la journée vendredi au Rallye du Kenya, Thierry Neuville n'a pas passé une bonne nuit et a avoué être à la peine samedi matin sur un parcours rendu plus boueux par les pluies.

Thierry Neuville a dû notamment intervenir 45 minutes vendredi sur sa voiture pour résoudre un problème de refroidissement et ne s'est pas senti très bien dans la soirée. "Je pense qu'on a trop travaillé sur la voiture. Je me suis senti très mal cette nuit. Cela ne s'est pas amélioré pendant la nuit. J'ai à peine dormi et j'ai passé la majeure partie de la nuit aux toilettes. Ce matin (samedi), cela n'allait pas mieux", a commenté le champion du monde dans la zone mixte, souffrant de déshydratation.

Thierry Neuville a crevé dans la première spéciale du jour samedi, et a reculé à la 5e place du Rallye. "C'était une matinée très difficile. J'ai fait de mon mieux, mais ce n'était pas facile. Les impacts sur la voiture se succèdent et la vitesse n'est pas au rendez-vous. Dans la boue, je n'avais quasiment aucun contrôle. J'étais plus souvent passager que pilote et je ne voulais prendre aucun risque".