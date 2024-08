Basket: les Bleus ont une deuxième revanche à prendre

Depuis cette claque, les Bleus se sont métamorphosés, écartant le Canada qui les avaient écrasés au Mondial-2023 (95-65), et sont selon le meneur Andrew Albicy "très contents que ce soit l’Allemagne" car "on veut notre revanche."

La Mannschaft, justement couronnée au Mondial, n'a pas bougé depuis: Gordon Herbert est toujours l'avisé sélectionneur, Dennis Schröder le meneur et les frères Franz et Moritz Wagner les dynamiteurs d'une sélection sur une pente ascendante jusqu'à cette première demi-finale olympique de son histoire.

"C’est une équipe costaud qui est beaucoup mieux construite que nous, plus en place. Mais on les connaît, ils nous connaissent, maintenant on va travailler sur eux pour les faire déjouer et aller chercher cette médaille" a souligné Albicy.

Et une quatrième finale olympique après celles de 1948, 2000 et 2021, avec une équipe cependant différente de la dernière campagne japonaise. A la fois plus jeune (Victor Wembanyama, Bilal Coulibaly et Matthew Strazel disputent leur première compétition) et plus vieille (Nicolas Batum, Nando De Colo et probablement Albicy arrêteront la sélection après les Jeux).

- "Inverser la tendance" -

Elle arriverait moins d'un an après la déroute du Mondial à Jakarta (élimination au 1er tour alors que le titre était visé par les joueurs), à la suite de laquelle le sélectionneur Vincent Collet a souhaité donner un tour de vis, dans l'implication quotidienne et défensive.