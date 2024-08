Des manifestants demandent la libération d'un basketteur espoir enfermé à Vottem

Une quarantaine de personnes ont manifesté jeudi après-midi devant l'Office des étrangers à Bruxelles en vue de réclamer la libération d'un basketteur espoir, Plamedi Ngolo. Ce dernier est incarcéré depuis plusieurs mois à Vottem (province de Liège) et a reçu un ordre d'expulsion du territoire belge.

Originaire de République démocratique du Congo, le joueur de 21 ans a déjà évolué pour plusieurs clubs en Belgique. Il a décroché l'an dernier un contrat optionnel d'un an aux Giants d'Anvers, mais n'a encore disputé aucune minute pour l'équipe de la métropole. Depuis son arrestation par la police fin mai, il séjourne au centre fermé de Vottem.

Les manifestants estiment que l'Office des étrangers a commis une erreur en plaçant Ngolo en centre fermé, en vue d'un retour forcé au Congo. "Plamedi s'est donné beaucoup de mal pour s'intégrer à la société belge", commente un de ses amis, Marius Ndolimana. "Il a quitté son pays de naissance très jeune et n'a plus de lien avec la RDC. Il se voit vivre en Belgique où il accomplit sa vie sociale et professionnelle."

Membre des Engagés, Nehemie Lusakumunu estime également que la place du jeune homme n'est pas en centre fermé. "Ce joueur de talent est l'un des plus grands espoirs du basket belge. Plusieurs entraîneurs des clubs par où il est passé ont vanté son potentiel."