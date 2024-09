Duel de titans entre Genyn et Habsch sur 200 m mardi, les cavaliers belges entre en scène

Les Jeux Paralympiques se poursuivront mardi pour le Team Belgium, avec cinq représentants alignés dans trois sports différents. En tête d'affiche, Peter Genyn et Roger Habsch animeront une prestigieuse course de 200 m en classe T51 au Stade de France.

Genyn se présente sur la ligne en tant que double champion olympique, alors qu'Habsch est champion du monde en titre et détenteur du record du monde. À Tokyo, il y a trois ans, le premier avec décroché l'or et le second l'argent. Les deux athlètes espéreront rééditer la performance dans cette finale du 200 m à partir de 10h52. Le Canadien Cody Fournie et le Finlandais Toni Piispanen seront cependant bien présents pour perturber leurs plans.

Sur la même piste du Stade de France, Selma Van Kerm s'alignera à 21h38 pour la finale du 400 m de la catégorie T37.

Mardi, Barbara Minneci sera la première cavalière belge en lice en dressage, au château de Versailles. Elle effectuera son passage individuel en Grade III à partir de 10h22, l'épreuve débutant à 9h00. Mercredi, Michèle George et Kevin Van Ham en Grade V, et Manon Claeys, en Grade IV, lui succéderont.