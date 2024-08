Eliott Crestan très satisfait de sa course et dans le coup pour atteindre la finale

Autoritaire vainqueur de sa série du 800m et qualifié pour les demi-finales prévues vendredi (11:30), Eliott Crestan a parfaitement bien géré sa course en s'imposant en 1:45.51. Parti à la corde, il n'a jamais quitté la première position.

"J'étais au couloir N.1 donc ça voulait dire que je devais partir vite pour ne pas me faire enfermer. J'ai fait attention à ne pas me faire surprendre. Je suis très content, je n'ai pas été gêné", a expliqué le Namurois.

Cette prestation lui permet d'éviter les repêchages et donc d'épargner un peu d'énergie. "Ne pas disputer ces repêchages est un très gros avantage, avoir un 800m en plus dans les jambes, ça se ressent fort", a encore analysé Crestan.

Onzième temps des séries, il peut désormais se concentrer sur son objectif, une accession en finale. "J'espère y parvenir mais une course n'est pas l'autre. En demies, tout le monde peut prétendre à se hisser en finale. Ça va se jouer à la fraicheur et à la tactique. Pour l'instant, je cours beaucoup devant. On verra si je continue à la faire au tour suivant."