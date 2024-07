Hand: les Bleus gagnent à l'arrachée leur premier point

Au bout d'une dernière possession française de seulement neuf secondes, après une dernière munition égyptienne perdue, le pivot, en difficulté lors des deux premiers matches, s'est arraché au milieu de la défense sur une passe d'Élohim Prandi pour transpercer les filets et marquer son cinquième but de la soirée (sur 7 tentatives).

Après deux défaites pour démarrer le tournoi olympique, l'équipe de France de hand a arraché, mercredi à la dernière seconde grâce à un but de Ludovic Fabregas, un nul contre l'Égypte (26-26) qui lui apporte une petite bouffée d'oxygène dans la course à la qualification.

L'Arena Paris Sud a exulté avec ses joueurs, fêtant comme une victoire ce nul quasi miraculeux, qui rappelle dans le scenario celui de la demi-finale de l'Euro en janvier contre la Suède où Elohim Prandi avait marqué pour arracher une prolongation.

Il ne change cependant pas grand-chose mathématiquement: pour accrocher l'une des quatre premières places de la poule B, les champions olympiques (1 pt, 5e) devront remporter leurs deux derniers matches, contre l'Argentine vendredi puis la Hongrie dimanche (2 pts, 4e).

Même s'il reste beaucoup de détails à régler, notamment offensifs, ils se sont globalement rassurés en défense et espéreront au plan mental que ce nul sera fondateur après avoir vu passer de près le vent du boulet. Et une troisième défaite après celles concédées contre le Danemark (37-29) et la Norvège (27-22).