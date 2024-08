La Belgique quitte Townsville avec 1 titre mondial et 3 autres podiums

Les Belges sont revenus avec une médaille d'or, deux d'argent et une de bronze, dans les épreuves de duathlon des championnats multisports de la fédération internationale de triathlon (World Triathlon) organisés à Townsville, en Australie.

Chez les messieurs, Arnaud Dely, champion d'Europe en titre, a dû se contenter d'une 5e place. Disputé sur la distance sprint (5 km de course à pied, 20 km vélo et 2,5 km à nouveau à pied), le titre mondial et revenu à l'Espagnol Javier Martin Morales, devant trois Français (Benjamin Choquert, Thomas Laurent et Krilan Le Bihan) et Dely.

Les autres duathlètes belges ont réalisé un tir groupé entre les 7e et 11e places, avec dans l'ordre Vincent Bierinckx, Stef Corthouts, Angelo Vandecasteele et Martin Oldenhove. Corthouts a lui décroché le seul titre mondial de la délégation belge, en s'imposant chez les espoirs (U23), devant Oldenhove, médaille d'argent, et l'Australien Rohan Hickey.

Dimanche, en relais mixte (les deux athlètes parcourent chacun 1,7 km à pied, 5 km à vélo et 2,8 à pied à deux reprises), la Belgique, représentée par Arnaud Dely et Jeanne Dupont a fini 5e. L'épreuve est revenue à la France devant la Grande-Bretagne et le Japon.

Durant la semaine auront encore lieu les épreuves de cross triathlon (mardi), de cross duathlon (jeudi), d'aquathlon (vendredi) et de triathlon de longue distance et d'aquabike (dimanche).