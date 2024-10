Les Gantoises prennent leurs distances avec le Braxgata qu'elles dominent 4-3

Les quadruples championnes de Belgique ont été menées 0-1 en fin de premier quart-temps sur un pc transformé par Stephanie Vanden Borre (14e), mais Hélène Brasseur a égalisé et donné l'avance pour les Gantoises avant la mi-temps (18e et 28e), les 2 fois sur phase de pc.

Ambre Ballenghien (41e) et Hannah McLoughlin (46e) ont assuré le succès des joueuses de Kevan Demartinis en seconde période, le doublé de Vandenborre (61e, pc) et un dernier but de Michelle Carey (68e, pc) ne modifiant plus la physionomie de la rencontre.