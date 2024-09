Les Red Dragons avec l'Italie, tenante du titre, l'Algérie et l'Ukraine

La Belgique (FIVB 16) a été versée dans le groupe F du Championnat du monde masculin de volley 2025 en compagnie de l'Italie (FIVB 5), tenante du titre, de l'Ukraine (FIVB 14) et de l'Algérie (FIVB 50), a indiqué jeudi la fédération belge de volley. Le Mondial se disputera aux Philippines du 12 au 28 septembre 2025.

Les trente-deux équipes participantes ont été réparties en huit groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe passeront en huitièmes de finale.

Pour la première fois, trente-deux équipes participeront au tournoi, contre 24 précédemment. Les Philippines, pays hôte, et l'Italie, tenante du titre, étaient qualifiées d'office. Quinze équipes - trois par confédération - se sont qualifiées à l'issue des championnats continentaux. Les quinze tickets restants ont été attribués sur base du classement mondial. Cinquième parmi les nations pas encore qualifiées, la Belgique s'est retrouvée en ordre utile. Les Red Dragons ont disputé le tournoi pour la dernière fois en 2018, terminant 10es après une élimination au deuxième tour. Ils n'étaient pas qualifiés en 2022.

Autre nouveauté: à partir de cette édition, le Mondial se déroulera tous les deux ans et non plus tous les quatre ans.