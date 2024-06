Les Yellow Tigers remportent la médaille de bronze de l'European Golden League

L'équipe nationale féminine de volley (FIVB 13) a remporté la petite finale du Final Four de de l'European Golden League, à Ostrava en Tchéquie, dimanche. Les Yellow Tigers ont gagné 3-0 (25-14, 25-12 et 25-19) contre la Roumanie (FIVB 30).

Qualifiées de manière convaincante pour le Final Four avec le maximum de 18 points, les joueuses de Kris Vansnick se sont inclinées 2-3 face à la Suède (FIVB 24) en demi-finale, samedi. Les Scandinaves joueront la finale dimanche soir contre le pays hôte, la Tchéquie (FIVB 16), qui a battu la Roumanie 3-1.

En tant que finalistes du Final Four, la Suède et la Tchéquie sont qualifiées automatiquement pour la Challenger Cup le mois prochain. Ce tournoi de huit nations se déroulera du 4 au 7 juillet aux Philippines et comptera comme qualification pour la prestigieuse Volley Nations League. La Belgique sera également présente à Manille en raison de son classement mondial.