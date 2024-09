L'Hippodrome de Mons accueillera son 25e Grand Prix de Wallonie le 21 septembre

Ce rendez-vous, qui constitue l'unique "Groupe 1" en Belgique, a, depuis sa naissance à Ghlin, toujours attiré les grands champions, notamment Ready Cash, Bold Eagle, Etonnant, Face Time Bourbon, deux fois vainqueur du Prix d'Amérique, ou encore Rapid Lebel, tous vainqueurs à Ghlin. Le dernier concurrent belge à avoir triomphé dans la compétition est Orlando II, en 2003, associé à Marc Huygens. La victoire du Grand Prix de Wallonie en 2023 était revenue à Go On Boy drivé par le Français Romain Derieux. La journée du 21 septembre à Ghlin sera également consacrée au "Darby", championnats des jeunes chevaux belges de 3 et 4 ans.

Situé à la Route de Wallonie à Ghlin, l'Hippodrome de Wallonie accueille, en 2024, 59 réunions, 41 pour le trot et 18 pour le galop. En marge des journées de courses "classiques", l'hippodrome propose six dates thématiques importantes. La première étape du Tour européen du Trotteur français et la World Summer Cup Junior ont eu lieu le 8 août. Après le GP de Wallonie et les finales du Darby le 21 septembre, l'hippodrome accueillera la finale du Tour européen du Trotteur français (26/10), le Grand Prix des Géniteurs (20/11), l'"Open de Mons", seule course "listed" de galop coureur en Belgique (3/12) et les critériums des jeunes chevaux et Grand Prix de Noël (24/12).