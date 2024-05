Marten Van Riel, 6e à Yokohama, assure de prendre part aux Jeux Olympiques de Paris

Tous trois ont dû rentrer dans les rangs vers la mi-course après l'accélération de l'Américain Morgan Pearson. Ce dernier a fait cavalier seul jusqu'à l'arrivée, franchie en 1h42:05 pour les 1.500 m de natation, 40 km de vélo et 10 km à pied. Marten Van Riel a toujours assuré sa place dans le top 10, terminant, en 1h42:34, à moins de 30 secondes du vainqueur et à 14 secondes du podium occupé par les Australiens Matthew Hauser, 2e, et Willian, 3e. Geens a pris la 15e place, en 1h43:20.

Les deux triathlètes belges ont fait partie d'un imposant peloton d'une quarantaine de concurrents à vélo. Dès l'entame des 10 derniers kilomètres à pied, Geens a fait la course en tête en compagnie de l'Australien Luke Willian et de l'Allemand Jonas Schomburg.

Chez les dames, lors d'une course disputée plus tôt dans la journée, la France a réussi un double podium avec la victoire de Léonie Périault, en 1h52:28, et la 3e place d'Emma Lombardi (1h53:08). L'Américaine Taylor Knibb a terminé 2e (1h53:04), alors que côté belge Claire Michel est arrivée 24e et Jolien Vermeylen 39e.