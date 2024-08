Meziane sur le quart des Cats face à l'Espagne : "C'est peut-être le moment de les jouer"

"Coach Rachid" estime d'ailleurs que la victoire belge à l'Euro peut constituer un avantage. "On aura peut-être un ascendant psychologique mais c'était il y a plus d'un an et chaque match a son histoire. Il faudra rester sur nos gardes mais je pense que les filles sont prêtes."

Passées près de la sortie après deux revers pour débuter, les Cats comptent bien profiter de l'instant présent. "On a une deuxième vie, un peu comme dans un jeu vidéo", a souri Meziane. "On ne veut pas la gâcher, on va vraiment la jouer à fond."