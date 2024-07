Nicolas De Kerpel "confiant pour la suite du tournoi" après sa blessure à l'ischio-jambier

Absent contre la Nouvelle-Zélande à cause d'une gêne à l'ischio-jambier où il s'était blessé durant la préparation, Nicolas De Kerpel se veut "confiant pour la suite du tournoi" par rapport à son état physique au lendemain de la victoire 6-2 des Red Lions contre l'Australie aux Jeux Olympiques de Paris.

Le joueur d'Herakles veut avant tout se concentrer sur les deux derniers matches contre l'Inde et l'Argentine. "Nous sommes déjà qualifiés pour les quarts de finale, mais nous n'y pensons pas encore. Nous avons besoin de quatre points pour être assuré de la première place du groupe, c'est le premier objectif. Sinon, on a battu l'Australie pour rien. Nous avons pris un avantage moral mais cela peut aussi se retourner contre nous si nous sommes trop confiants."

Pour De Kerpel, le résultat face aux Australiens n'a rien changé aux attentes des Red Lions. "Cela a peut-être changé pour le monde extérieur et l'opinion publique mais pas pour nous. Nous savons toujours pour quoi nous travaillons mais cela aide de voir que nous pouvons encore faire de belles choses."

De Kerpel a également donné des nouvelles de sa blessure à l'ischio-jambier qui l'avait privé du match contre la Nouvelle-Zélande dimanche. "Cela va bien. Ce n'est pas idéal de jouer tous les deux jours, surtout avec mon style de jeu, et cela ne valait pas la peine de prendre le risque. Je me suis très bien senti contre l'Australie et je suis confiant pour la suite du tournoi."