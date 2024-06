Noor Vidts: "J'adore disputer les championnats et le timing de Rome est parfait"

Noor Vidts est l'une des rares doubles championnes du monde d'athlétisme belge. Elle a été sacrée au pentathlon (en salle) à Belgrade en 2022 et à Glasgow en 2024. Depuis sa 4e place aux Jeux de Tokyo en 2021, la Vilvordoise est citée comme une outsider dans les grands championnats en plein air où elle flirte avec le podium (5e aux Mondiaux d'Eugene en 2022 et 6e à ceux de Budapest l'année suivante, 4e à l'Euro de Munich en 2022). Il n'en ira pas différemment à l'Euro de Rome qui débute vendredi.

Vidts y disputera son premier heptathlon de la saison. "Le timing est parfait deux mois avant les Jeux. Les entraînements se sont bien passés et les compétitions de préparation aussi et en plus le beau est présent ici", s'est-elle réjouie alors qu'elle fêtait mercredi son 28e anniversaire.

Elle a rappelé qu'avant Tokyo en 2021, elle avait suivi le même timing avant de rejoindre l'élite mondiale à l'occasion de ses premiers Jeux.